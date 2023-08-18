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    В Югре шесть часов доставали дробь из головы подростка, которого ошибочно приняли за гуся

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    В Ханты-Мансийском автономном округе провели шестичасовую операцию 15-летнему подростку, в которого выстрелил охотник. Из головы пострадавшего доставали дробь.

    В реанимации подросток провел пять дней, сообщил 18 августа глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем Telegram-канале. Он отметил, что один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг ребенка от лба до затылка, но миновал все жизненно важные центры. По этому случаю врачи консультировались с Научно-исследовательским центром неотложной детской хирургии и травматологии.

    Пока пациент находится в детском нейрохирургическом отделении. Выпишут его не скоро: предстоит реабилитация и контрольное обследование.

    Подросток был ранен на реке Северной Сосьве — по предварительным данным, в него случайно выстрелил местный житель, который охотился на гусей. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

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