Полномочий нет, зовите бизнес. Чиновники не знают, кому поручить свалку на Митрофаньевском кладбище

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





О том, что на территории бывшего Митрофаньевского кладбища встретились различные зоны ответственности, «Фонтанке» рассказали жители окрестных домов. Время выбрали не случайно: к середине августа проблему должны были решить.





Несанкционированная свалка на Малой Митрофаньевской давно. В адресной программе ликвидацию этой постоянно пополняющейся груды мусора (на самом деле нескольких) сдвигали каждый год. В 2021 году жители попробовали сами сделать то, что в их силах, убрали покрышки и мелкий мусор, однако с крупногабаритными отходами справиться не смогли. Комблаг кивал на районную администрацию, та ждала финансирования. Прошли еще два года.



Фото: читательница «Фонтанки» Вера Фото: читательница «Фонтанки» Вера Фото: читательница «Фонтанки» Вера Поделиться Поделиться





Через дорогу за это время построили симпатичную новую школу, она должна открыться аккурат 1 сентября. Мусор на месте. Жители решили «потыкать» чиновников разных уровней насчет свалки. Обращались различными способами, в том числе через платформу обратной связи, увязанную с «Госуслугами». Там и сейчас можно увидеть несколько жалоб в работе или уже рассмотренных. Есть и такая, цитировать которую можно лишь после консультации с юристами, но по ответу площадки всё понятно: «В соответствии с пунктом 10.1 Правил подачи сообщений, с которым Вы согласились, Ваше сообщение не будет рассмотрено по существу, так как в нём содержатся оскорбления, нецензурная лексика либо ее производные, неясные сокращения, угрозы жизни, здоровью, имуществу».

Были и содержательные ответы. Да, частично свалка залезает на сквер, который находится между Митрофаньевским шоссе, Малой Митрофаньевской и Старообрядческой улицами. Да, это зеленые насаждения общего пользования городского значения (ЗНОП ГЗ), которыми заведует комитет по благоустройству. Но вот только убирать оттуда незаконную свалку комитет не может, постановление правительства не велит. Причислить такую уборку к содержанию или ремонту сквера тоже не получится, это не вписывается в классификатор работ.



Еще перед этим, весной, пришел ответ от районной администрации. Из него получается, что мусор действительно по большей части находится на территории комблаговского сквера, который, в свою очередь, расположен на территории объекта культурного наследия — бывшего Митрофаньевского кладбища. Комитет имущественных отношений несколько лет ведет работу по расторжению договоров аренды на здешние участки, которые каким-то образом были заключены в прошлом под склады и другие функции. Арендаторы уезжали, оставляя сооружения и заборы, заборы эти сносил город. И кто бы мог подумать: после этого «на земельный участок обеспечен свободный доступ, что приводит к складированию отходов неизвестными лицами». Район разработал проект уборки территории, но в конце 2022 года на межведомственном заседании услышал от помощника природоохранного прокурора, что районы не могут заниматься уборкой таких несанкционированных свалок в скверах.



Жители писали и в КГИОП, не зря же здесь объект культурного наследия. Счастья им это тоже не принесло. Комитет в мае ответил, что когда ансамблю кладбища присваивали охранный статус в 2014 году, территория «находилась в неблагоустроенном состоянии». «По имеющимся сведениям, на территории Ансамбля расположено около 60 земельных участков, — пишет КГИОП. — Собственниками объектов недвижимости являются физические, юридические лица, а также Российская Федерация, Санкт-Петербург, сведения о правообладателях более чем 30 земельных участков отсутствуют». На территории есть ЗНОП, и в апреле КГИОП даже выдал предостережение комблагу «о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона» и о необходимости «поддерживать территорию Ансамбля, включая территории зеленых насаждений общего пользования, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии». Потом комитет выезжал на место (в смысле проводил контрольное мероприятие) и анализировал, что увидел (то есть в связи с нарушениями организовал «юридическую экспертизу результатов контрольного мероприятия»). «В случае принятия решения о наличии достаточных оснований для предъявления исковых заявлений они будут направлены в суд», — сообщал комитет гражданам.



Если картина еще не ясна, то в одном из сообщений содержится сакраментальное: «В связи с позицией Контрольно-счетной палаты на текущий момент складывается ситуация, при которой в Санкт-Петербурге отсутствуют органы власти, уполномоченные на ликвидацию несанкционированных свалок в границах территории ЗНОП ГЗ».



В итоге в конце мая на месте провели выездное совещание с участием представителей комблага, района, комитета по контролю за имуществом. Первым двум было «поручено в срок до 15.08.2023 принять меры по ликвидации несанкционированной свалки в зоне примыкания Малой Митрофаньевской ул., в том числе с привлечением внебюджетных источников, а также обеспечить дальнейшее пресечение образования свалочных масс по данному адресу».



Насколько можно судить, решили так: тот участок (небольшой), который не входит в ЗНОП и находится в ведении района, — район и убирает. Это территория по адресу: Малая Митрофаньевская, 12.



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Как сообщили «Фонтанке» в комблаге, это и сделали к 15 августа, увезли более тысячи кубометров отходов.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





«Кроме того, администрацией на территории Участка и Сквера (так в справке разделяют соответственно районную и комитетскую землю. — Прим. ред.) была организована экологическая акция с участием активистов молодежной "Волонтерской роты" и Ассоциации природопользователей по сбору отработанных автомобильных покрышек. В ходе акции были вывезены 4,5 тонны покрышек», — говорят в комблаге.



Волонтерство — дело, конечно, хорошее. Но пример двухлетней давности с выходом местных жителей на уборку показывает, что нужны какие-то тяжеловесы, а не только молодежь. Далеко их искать не пришлось.



«В связи с отсутствием у комитета полномочий по ликвидации и пресечению образования несанкционированных свалок на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, — привычно ссылается комблаг, — комитетом было направлено обращение в адрес застройщика прилегающей к Скверу территории АО "Эталон ЛенСпецСМУ" с просьбой оказать содействие в вывозе свалочных масс с территории Сквера в непосредственной близости от общеобразовательного учреждения по адресу: Малая Митрофаньевская ул., д. 5, корп. 3».



По словам чиновников, компания приступила к уборке с 16 августа. Вывезти предполагают 500 «кубов». Сам застройщик подтвердил, что по запросу администрации Московского района и комитета по благоустройству участвует в работе по ликвидации несанкционированной свалки. «Работы ведутся и будут завершены до 22 августа 2023 года, — рассказали в компании. — Объем и границы работ согласованы с администрацией района. Затраты Группы "Эталон" на данные работы оцениваются в размере более 1,4 млн рублей».



Всё, что не прилегает к школе, — это как раз история про отсутствие полномочий, вряд ли бизнес подрядится прибирать все городские скверы только потому, что чиновники не знают, кому это поручить. Тем более что разрубить этот узел решили в Куйбышевском районном суде, куда обратилась природоохранная прокуратура. Она требует обязать именно комитет организовать работы по очистке территорий ЗНОП городского значения. «Возможность дальнейшего проведения работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории Сквера будет рассмотрена комитетом в случае вступления решения суда в законную силу», — стоически комментируют чиновники.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»