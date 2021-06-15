Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Петербуржцы, неравнодушные к судьбе собственного района, вышли на уборку территории, которую заполонили незаконно свезенные туда отходы. Недалеко от участка, который находится вблизи жилых домов по Малой Митрофаньевской улице и включен в перечень зеленых насаждений, расположена территория Митрофаньевского кладбища, признанного объектом культурного наследия.

Как рассказал «Фонтанке» 15 июня местный житель Андрей Исаков, горожане собрались недалеко от дома №10, куда приходят уже не в первый раз. Своими силами они убирали не только шины, но и строительный мусор, который кучами заполняет территорию. «Сюда постоянно приезжают грузовики и свозят стройматериалы. Это продолжается не один год. Наибольшую опасность представляют шины, которых мы насчитали около двух сотен. Они могут загореться, и район просто задохнется в этой гари», — утверждает он.



По его словам, местные жители неоднократно просили администрацию Московского района заняться уборкой территории. Терпение жителей кончилось, когда в адресной программе ликвидация свалки была перенесена с 2021-2022 годов на 2022-2023 года. Хотя для устранения необходимо не так уж много — 15-20 человек и несколько свободных часов. Даже столько инициативных людей, по словам Андрея, могут за пару часов проделать немалую работу.

В группе района к устранению свалки подходили пошагово. Активисты составляли план работ, предупреждали, какие нагрузки ждут пришедших — «масса некоторых шин может доходить до 70-100 кг», а также предоставляли перчатки для уборки отходов. При этом горожане не просто перевозят мусор с места на место, а утилизируют экологично. «Мы искали пути решения проблемы, чтобы подойти к вопросу осознанно. В итоге одна из компаний проявила интерес к шинам и решила их забрать. Теперь они будут переработаны в резиновую крошку, которая используется для покрытия детских и спортивных площадок», — сказал Исаков. Компания приехала на место с тяжелой техникой, шины грузили общими усилиями. Об инициативе местных жителей узнали и экоактивисты, которые помогли правильно утилизировать полиэтилентерефталат (термостатик), полиэтилен (ПНД) и пенопласт.



Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«В итоге мы собрали около 300 покрышек, половина — грузовые. Это около 5,5 тонн. Покрышки — это четвертый класс опасности, мы надеемся, что сегодня все смогут забрать», — сказал организатор эко-квеста «Охота на колеса» Петр Левин. Помимо этого, горожане собрали несколько мешков вторсырья и установили информационные таблички на въездах на территорию. «Мы надеемся, что когда люди увидят, что территорию прибрали, то перестанут свозить сюда мусор, как в теории разбитых окон», — добавил Исаков.

На пустыре вблизи жилой застройки все еще остается крупногабаритный мусор, однако увезти его своими силами уже проблематично. Горожане снова сетуют на бездействие администрации района, однако там объяснили, что участок находится не в их зоне ответственности. «Жители обращались с жалобами на складирование отходов, но это территория зеленых насаждений общего пользования городского значения, поэтому она находится в ведении комитета по благоустройству», — сказали там.

В комитете «Фонтанке» рассказали, что знакомы с проблемой, и подтвердили, что участок находится в их ведении. Однако ликвидация несанкционированных свалок относится к вопросу районной администрации, и комблаг в таких случаях направляет обращения с просьбой включить ликвидацию свалок в адресную программу в соответствии с полномочиями администрации районов. А там все еще идут разговоры только про следующий год.



В 2022 году, как уточнили «Фонтанке» в администрации, при наличии финансирования подготовят проект устранения отходов и только потом можно будет рассчитывать на полную зачистку. «В последующие годы свалку ликвидируют при выделении средств из городского бюджета. Администрация района всегда готова поддержать инициативы жителей, в том числе связанные с уборкой и благоустройством территории района», — добавили там.

Район инициировал выездное совещание с участием комитетов по контролю за имуществом и благоустройству. Администрация предложила последнему принять меры по установке конструкций, препятствующих заезду автотранспорта, для предотвращения завоза мусора. Однако пока чиновники решают, как быть с данным участком, местные жители почти набили фуру шинами.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

