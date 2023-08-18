Плохая новость для грибников. Лосиные вши проснулись раньше срока и нападают на людей

В лесах Ленинградской области появилось много оленьих кровососок, которых также называют лосиными мухами и лосиными вшами. Отдельные особи начинают встречаться даже в июле, но массовое их появление отмечается начиная с конца августа. В этом году из-за жаркого лета они активизировались минимум на неделю раньше обычного. Об этом 18 августа сообщают фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб», а также зоолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре».
Эти мухи нападают в основном на лосей, но иногда по ошибке и на людей. У человека их укусы могут вызвать аллергическую реакцию.
Приземлившись на лося, муха сбрасывает крылья и ждёт пару. Так они живут до весны, питаясь кровью своей жертвы. За полгода самка выбрасывает на землю до 30 куколок, из которых в конце лета вылупляются взрослые насекомые.