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    Четырехлетнюю девочку привезли в реанимацию в Петербурге после укуса змеи

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    2 комментария

    Маленькую пациентку привезли в детскую больницу имени Раухфуса из Ленобласти. Она наступила на ползучую тварь.

    Как сообщает 18 августа пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга, девочку укусила змея в Кировском районе области. Её состояние врачи оценивают как тяжелое. Пациентку поместили в реанимацию.

    Ведомство отмечает, что в этом году в стационары привезли уже больше пострадавших от укусов змей, чем за весь прошлый год. В 2022 году укушенных было 24 человека, из которых двое — дети. А за неполные 8 месяцев этого года от яда пришлось спасать 26 человек, из которых шестеро — дети. Причем все юные пациенты прошли через реанимацию. По счастью, летальных случаев не было.

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    Комментарии 2

    Гость18 Авг 2023 в 13:06
    Где девочка нашла змею?
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