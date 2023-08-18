Четырехлетнюю девочку привезли в реанимацию в Петербурге после укуса змеи

Маленькую пациентку привезли в детскую больницу имени Раухфуса из Ленобласти. Она наступила на ползучую тварь.



Как сообщает 18 августа пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга, девочку укусила змея в Кировском районе области. Её состояние врачи оценивают как тяжелое. Пациентку поместили в реанимацию.



Ведомство отмечает, что в этом году в стационары привезли уже больше пострадавших от укусов змей, чем за весь прошлый год. В 2022 году укушенных было 24 человека, из которых двое — дети. А за неполные 8 месяцев этого года от яда пришлось спасать 26 человек, из которых шестеро — дети. Причем все юные пациенты прошли через реанимацию. По счастью, летальных случаев не было.

