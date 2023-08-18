Известному петербургскому хирургу назначили уголовное наказание и 250 тысяч штрафа

Хирурга, сделавшего паллиативную операцию обреченному пациенту, осудили на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он должен заплатить штраф — 250 000 рублей. Об этом сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Петербуржец, страдающий онкологическим заболеванием (рак кишки IV стадии), после 7 курсов полихимиотерапии и 11 циклов таргетной терапии обратился в одну из городских больниц — за хирургической помощью для облегчения состояния. Терапевтические методы облегчения не приносили: кишечное кровотечение не останавливалось, живот болел, мучили другие симптомы. Врач вырезал опухоль на кишечнике и сшил его без выведения колостомы. Суду он пояснил, что хотел улучшить качество жизни молодого мужчины, учитывая неблагоприятный прогноз онкологов. Допустил, что операция с выводом колостомы, возможно, была бы менее рискованной, но нанесла бы пациенту психологическую травму.

