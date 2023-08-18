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    Известному петербургскому хирургу назначили уголовное наказание и 250 тысяч штрафа

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    Хирурга, сделавшего паллиативную операцию обреченному пациенту, осудили на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он должен заплатить штраф — 250 000 рублей. Об этом сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Петербуржец, страдающий онкологическим заболеванием (рак кишки IV стадии), после 7 курсов полихимиотерапии и 11 циклов таргетной терапии обратился в одну из городских больниц — за хирургической помощью для облегчения состояния. Терапевтические методы облегчения не приносили: кишечное кровотечение не останавливалось, живот болел, мучили другие симптомы. Врач вырезал опухоль на кишечнике и сшил его без выведения колостомы. Суду он пояснил, что хотел улучшить качество жизни молодого мужчины, учитывая неблагоприятный прогноз онкологов. Допустил, что операция с выводом колостомы, возможно, была бы менее рискованной, но нанесла бы пациенту психологическую травму.

    После операции возникли осложнения, пациент умер. Суд решил, что «хирургическое вмешательство было выполнено без проведения консилиума, в результате неверно был выбран вариант лечения больного, а именно превышен объем хирургического вмешательства, тактически неверно сформирован кишечный анастамоз без выведения разгрузочной колостомы, что привело к несостоятельности кишечного анастомоза и смерти». При этом не учитывалось то, что хирург действовал в соответствии с пожеланиями пациента, осознавая, что хирургическое лечение без вывода колостомы является более рискованным. Супруга пациента утверждает, что «врач не предупреждал их о возможном риске наступления смерти при проведении операции в выбранном варианте».

    В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 250 000 рублей.

    По данным «Фонтанки», медицинская общественность Петербурга не согласна с решением суда. Коллеги считают, что хирург — опытный, известный специалист в своей области — сделал все, что было в его силах в сложившейся непростой ситуации. Решение будет опротестовано.

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