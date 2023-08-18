Гипермаркеты OBI в России могут сменить вывески на Domus

Гипермаркеты OBI в России могут сменить название. Структура ретейлера ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), сообщают 18 августа «Ведомости». Сейчас заявка находится на экспертизе.



В марте 2022 года немецкая OBI GmbH объявила, что прекращает работу в России из-за боевых действий на Украине. После она продала российский бизнес компании «ГИСК МАХ». По условиям договора с немецкой OBI GmbH новые собственники обязаны были переименовать гипермаркеты в течение полугода после подписания договора. Но процесс затянулся из-за очередной смены владельцев. В начале 2023 года пять юридических лиц OBI в России перешли бизнесмену Валиду Корчагину и компании «Модуль-2», которая принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков Марине Мидовой. В последнюю входят структуры сенатора Арсена Канокова.

