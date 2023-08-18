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    Гипермаркеты OBI в России могут сменить вывески на Domus

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    Гипермаркеты OBI в России могут сменить название. Структура ретейлера ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), сообщают 18 августа «Ведомости». Сейчас заявка находится на экспертизе.

    В марте 2022 года немецкая OBI GmbH объявила, что прекращает работу в России из-за боевых действий на Украине. После она продала российский бизнес компании «ГИСК МАХ». По условиям договора с немецкой OBI GmbH новые собственники обязаны были переименовать гипермаркеты в течение полугода после подписания договора. Но процесс затянулся из-за очередной смены владельцев. В начале 2023 года пять юридических лиц OBI в России перешли бизнесмену Валиду Корчагину и компании «Модуль-2», которая принадлежит президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков Марине Мидовой. В последнюю входят структуры сенатора Арсена Канокова.

    Domus — не единственный вариант названия для сети. Ранее ретейлер подавал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI. На одну из них — IdeaFix — заявление уже отозвано.

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    Alex Gold18 Авг 2023 в 11:27
    putinus
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