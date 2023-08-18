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    Фонтанка SUP

    Фестиваль «Пиратская гавань» в Выборге продолжит традиции карнавала «Фонтанка SUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В ближайшее воскресенье в центре Выборга пройдет Первый фестиваль сапсёрфинга «Пиратская гавань». Он станет продолжением знаменитого на весь мир водного карнавала «Фонтанка SUP», который две недели назад собрал в Санкт-Петербурге 10 тысяч участников со всей России.

    20 августа, вслед за празднованием Дня города, Выборг будет встречать… пиратов. Утром акватория Выборгского залива в районе гостиницы «Дружба» раскрасится разноцветным надувными сап-досками. В свой карнавальный поход отправятся участники фестиваля «Пиратская гавань». Ожидается, что их будет до полутора тысяч человек, по крайней мере столько сапсерферов уже зарегистрировалось на праздник.

    Предполагается, что многие участники «Пиратской гавани» выйдут на заплыв в костюмах соответствующей тематики. Помимо этого сапсёрферы будут украшать свои сап-доски, а также могут брать на борт домашних питомцев. По традиции будет много конкурсов, флешмобов, призов и подарков.

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    Водный праздник в Выборге пройдет при поддержке губернатора Ленинградской области. Организацией фестиваля занимается команда петербургского городского портала «Фонтанка.ру», которая уже восьмой год подряд проводит в акватории Санкт-Петербурга знаменитый карнавал «Фонтанка SUP». Организаторы рассчитывают, что «Пиратская гавань» в Выборге продолжит лучшие традиции петербургского фестиваля.

    О программе фестиваля читайте подробнее на 47news.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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