Турция предупредила Россию о «риске роста напряженности» в связи с досмотром сухогруза в Черном море, передает 17 августа ТАСС со ссылкой на сообщение Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 августа патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан»(или «Шюкрю Окан») под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.
Судно, принадлежащее турецкой компании, не отреагировало на требование остановиться для досмотра. Российскими моряками был открыт предупредительный огонь.
Только после этого капитан сухогруза застопорил ход. С «Василия Быкова» в воздух поднялся вертолёт Ка-29 и досмотровая группа высадилась на борт сухогруза. После завершения работы группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило путь.