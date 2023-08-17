Турция предупредила Россию о «риске роста напряженности» в связи с досмотром сухогруза в Черном море, передает 17 августа ТАСС со ссылкой на сообщение Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.



Напомним, 13 августа патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан»(или «Шюкрю Окан») под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

