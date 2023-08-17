«Странно даже это звучит». Путин удивился сроку службы автобусов и зарплатам их водителей

Владимир Путин удивился, что автобусы в России — единственный вид транспорта, у которого нет официально установленного срока службы.



Об этом президент РФ заявил 17 августа на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.



«Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — подчеркнул глава государства.



Он также отметил, что перед правительством РФ и регионами стоят конкретные задачи по развитию перевозок. И уточнил, что наращивать поездки на общественном транспорте, безусловно, важнейшая из этих задач. Сегодня пассажирские перевозки в России обеспечивают более 135 тысяч автобусов и почти 15 тысяч троллейбусов и трамваев.

