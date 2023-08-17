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    «Странно даже это звучит». Путин удивился сроку службы автобусов и зарплатам их водителей

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    Владимир Путин удивился, что автобусы в России — единственный вид транспорта, у которого нет официально установленного срока службы.

    Об этом президент РФ заявил 17 августа на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.

    «Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — подчеркнул глава государства.

    Он также отметил, что перед правительством РФ и регионами стоят конкретные задачи по развитию перевозок. И уточнил, что наращивать поездки на общественном транспорте, безусловно, важнейшая из этих задач. Сегодня пассажирские перевозки в России обеспечивают более 135 тысяч автобусов и почти 15 тысяч троллейбусов и трамваев.

    «Отмечу также, что на большинстве территорий заработная плата водителей общественного транспорта ниже, чем средняя по региону, и престиж профессии, конечно, падает — люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем и с обеспечением безопасности пассажирских перевозок», — сказал Путин.

    Ранее на заседании он предложил рассмотреть и проблему стоимости услуг общественного транспорта, отметив, что это «прямые расходы» и «людей это волнует».

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    ПутинОбщественный транспорт
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