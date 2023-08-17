«Людей это волнует». Владимир Путин проводит заседание Госсовета по развитию общественного транспорта

Обновление парка городского транспорта в России — в приоритете, заявил 17 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. И уточнил, что необходимо опираться на собственную промышленность.



Президент обозначил масштабы отрасли. Ежегодно в России автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят более десяти миллиардов человек, ещё три миллиарда — едут на метро.



«Рассмотрим <...> и проблему стоимости услуг общественного транспорта. <...> Мы понимаем, что людей это волнует», — сказал Путин.

