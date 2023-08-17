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    «Людей это волнует». Владимир Путин проводит заседание Госсовета по развитию общественного транспорта

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    Обновление парка городского транспорта в России — в приоритете, заявил 17 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. И уточнил, что необходимо опираться на собственную промышленность.

    Президент обозначил масштабы отрасли. Ежегодно в России автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят более десяти миллиардов человек, ещё три миллиарда — едут на метро.

    «Рассмотрим <...> и проблему стоимости услуг общественного транспорта. <...> Мы понимаем, что людей это волнует», — сказал Путин.

    Примером — «даже эталоном» — организации общественного транспорта сегодня является Москва, отметил Путин.

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    ПутинТранспортОбщественный транспорт
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