Автопожар собрал зевак у площади Конституции. На видео дымит и грохочет

Автомобиль факелом сгорел в Московском районе Петербурга 17 августа. За ним наблюдали с улиц и из окон высоток.
читатели «Фонтанки»
Полыхающую машину «Фонтанке» показали читатели. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, горел Citroën.
Сигнал о пожаре у дома 7 на площади Конституции поступил на пульт дежурного в 18:17. Примерно через двадцать минут возгорание ликвидировали силами девяти пожарных.
«В автомобиле Citroën сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.