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    Автопожар собрал зевак у площади Конституции. На видео дымит и грохочет

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    Автомобиль факелом сгорел в Московском районе Петербурга 17 августа. За ним наблюдали с улиц и из окон высоток.

    читатели «Фонтанки»

    Полыхающую машину «Фонтанке» показали читатели. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, горел Citroën.

    Сигнал о пожаре у дома 7 на площади Конституции поступил на пульт дежурного в 18:17. Примерно через двадцать минут возгорание ликвидировали силами девяти пожарных.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «В автомобиле Citroën сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

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