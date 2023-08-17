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    После грозы — тишь да гладь. Рассказываем, какая погода будет в Петербурге на выходных

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    Выходные в Петербурге будут тихими и комфортными — погода не припасла ни бурь, ни жары. Согласно прогнозам, дни будут теплыми и облачными.

    О том, чего ждать петербуржцам от ближайших выходных, «Фонтанке» 17 августа рассказали в пресс-службе «Яндекс.Погоды». В субботу, 19 числа, воздух прогреется до +22 градусов, а ветер не разгонится быстрее трех метров в секунду. В воскресенье от утренних +16 температура дойдет до +24, а вечером опустится до +21. В этот день в городе будет облачно, а вот в субботу прогнозируются и прояснения.

    А вот прошлой ночью в Петербурге гремело и сверкало — посмотрите на «небесную дискотеку».

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