Петербург лидирует в спросе на новостройки Москвы среди других регионов

Жители Петербурга интересуются покупкой первичного жилья в Москве чаще жителей других регионов. Как говорят данные исследования ПАО «МТС», в спросе на столичную недвижимость доля Петербурга составляет 5% — если не считать саму Москву и Подмосковье, то это лидер регионального спроса.



С помощью сервиса «МТС Исследования» на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data в компании изучили спрос своих абонентов, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с июня 2022-го по июнь 2023 года. В исследовании учитывали пользователей, посещавших сайт более пяти раз за период, чтобы исключить рекламные переходы и единичные посещения.

