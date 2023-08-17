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    Петербург лидирует в спросе на новостройки Москвы среди других регионов

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    Жители Петербурга интересуются покупкой первичного жилья в Москве чаще жителей других регионов. Как говорят данные исследования ПАО «МТС», в спросе на столичную недвижимость доля Петербурга составляет 5% — если не считать саму Москву и Подмосковье, то это лидер регионального спроса.

    С помощью сервиса «МТС Исследования» на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data в компании изучили спрос своих абонентов, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с июня 2022-го по июнь 2023 года. В исследовании учитывали пользователей, посещавших сайт более пяти раз за период, чтобы исключить рекламные переходы и единичные посещения.

    Активнее всего новостройками в Москве интересуются сами москвичи, а также жители Подмосковья. Доля жителей столицы в спросе достигает 42%, Балашихи — 2%, Люберец — 1,8%, на Химки приходится 1,6%, на Мытищи — 1%. В целом спрос на жилье в Москве и области у россиян год к году вырос на 19%.

    Жители Северной столицы преимущественно ищут квартиры эконом-класса в два раза чаще, чем объекты бизнес-класса. Из петербуржцев столичную недвижимость чаще ищут женщины — 65% против 35% мужчин. Самый большой сегмент потенциальных покупателей — в возрасте 35–44 лет: 65% из них интересуются эконом-недвижимостью и около 35% премиум-жильем. Мужчинам этой группы больше интересен премиум-, нежели эконом-сегмент.

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