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    ВТБ: рост ключевой ставки увеличит доходность россиян по вкладам

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    Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ началось и повышение ставок по вкладам в российских банках. Как подчеркивают аналитики ВТБ, корректировка доходности россиян по вкладам составит в среднем 70–80% от размера повышения ключевой ставки.

    — Новые условия по рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации, — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

    Наиболее привлекательными окажутся ставки по долгосрочным депозитам, поскольку позволят зафиксировать привлекательные условия на длительный срок.

    Напомним, ряд крупнейших банков уже заявил о повышении ставок по своим рублевым вкладам в среднем до 11–12 % в зависимости от вида вклада.

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