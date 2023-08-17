ВТБ: рост ключевой ставки увеличит доходность россиян по вкладам

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ началось и повышение ставок по вкладам в российских банках. Как подчеркивают аналитики ВТБ, корректировка доходности россиян по вкладам составит в среднем 70–80% от размера повышения ключевой ставки.
— Новые условия по рублевым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации, — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
Наиболее привлекательными окажутся ставки по долгосрочным депозитам, поскольку позволят зафиксировать привлекательные условия на длительный срок.
Напомним, ряд крупнейших банков уже заявил о повышении ставок по своим рублевым вкладам в среднем до 11–12 % в зависимости от вида вклада.