Хороший как Lada Vesta. В Сети появились фото «Р-ФОНа» с российской операционной системой

Стало известно, как будет выглядеть первый смартфон от Научно-технического центра информационных технологий «РОСА» (входит в состав холдинга «Рутек»). Снимки показал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 17 августа.

Новый смартфон будет называться «Р-ФОН», он будет оснащен отечественной операционной системой «РОСА мобайл». Это собственный Linux-дистрибутив НТЦ ИТ РОСА, он будет доступен для государственных и корпоративных заказчиков, которым важна повышенная безопасность.

Как рассказал Владимир Зыков, диагональ дисплея «Р-ФОНа» составляет 6,7 дюйма, он оснащен оперативной памятью на 8 Гб и встроенной памятью на 128 Гб. Разрешение основной камеры — 50 Мп. Батарея 5000 мАч — если не играть и не смотреть видео, то заряжать можно раз в два-три дня. В смартфон можно установить две сим-карты, есть возможность разблокировки по отпечатку. Разумеется, присутствует технология NFC. По внешнему виду и характеристикам «Р-ФОН» напоминает Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. У российского смартфона, впрочем, и камера похуже, и встроенной памяти меньше в два раза. В «Р-ФОНе» также установлен более слабый китайский процессор MediaTek Helio G99.



На российский смартфон можно будет устанавливать приложения для Android. Владимир Зыков сравнил новинку с классикой современного российского автопрома. «Хороший телефон, визуально. Пока можно сравнить с Lada Vesta», — провел параллель директор АППСИМ.

Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год, для корпоративных пользователей и госзаказчиков он станет доступен уже в этом году.

