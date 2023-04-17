В России презентовали смартфон и планшет на операционке «Аврора». Да, опять

Очередная попытка вывести на отечественный рынок электронику на российской операционной системе «Аврора» предпринята в РФ. Дочерняя компании «Марвел Дистрибуции» F+ tech представила смартфон и планшет для сотрудников организаций. Об этом 17 апреля пишет ТАСС.

«Мобильное рабочее место» будет выпускаться в двух формах — на базе смартфона R570e или планшета Life Tab Plus. Смартфон имеет ударопрочный корпус, устойчив к загрязнениям и водонепроницаем. У планшета алюминиевый корпус и емкость аккумулятора 10 000 мАч.

Программно-аппаратный комплекс работает под управлением ОС «Аврора». Над отдельными решениями работали IT-специалисты из «Лаборатории Касперского». В дальнейшем производители планируют масштабировать ПАК под задачи заказчика. F+ tech намерен поставлять до миллиона устройств в год.