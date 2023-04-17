В России презентовали смартфон и планшет на операционке «Аврора». Да, опять

Очередная попытка вывести на отечественный рынок электронику на российской операционной системе «Аврора» предпринята в РФ. Дочерняя компании «Марвел Дистрибуции» F+ tech представила смартфон и планшет для сотрудников организаций. Об этом 17 апреля пишет ТАСС.
«Мобильное рабочее место» будет выпускаться в двух формах — на базе смартфона R570e или планшета Life Tab Plus. Смартфон имеет ударопрочный корпус, устойчив к загрязнениям и водонепроницаем. У планшета алюминиевый корпус и емкость аккумулятора 10 000 мАч.
Программно-аппаратный комплекс работает под управлением ОС «Аврора». Над отдельными решениями работали IT-специалисты из «Лаборатории Касперского». В дальнейшем производители планируют масштабировать ПАК под задачи заказчика. F+ tech намерен поставлять до миллиона устройств в год.
Год назад депутат Госдумы Мария Бутина с помпой прорекламировала отечественный смартфон AYYA T1 на отечественной «Авроре». Бутина заявила, что этот гаджет не уступает в преимуществах «Айфону» и даже имеет свою «фишку» — возможность отключить микрофон и камеру во время звонка одной кнопкой, защита от прослушки даже в случае взлома. Впрочем, спустя год смартфон AYYA T1 почти невозможно нигде купить, да и отзывы дали понять, что гаджет получился весьма средний. Информация на сайтах интернет-магазинов рассказывает о китайском производителе и начинке Android.