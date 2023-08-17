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    Росавиация поблагодарила финнов и эстонцев за помощь российским самолетам в грозу

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    2 комментария

    Росавиация поблагодарила аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии за помощь российским самолетам, которые выполняли рейсы из Калининграда и обратно и встретили на пути грозу.

    Как говорится в заявлении ведомства, 17 августа 2023 года три российских воздушных судна авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», в нейтральных водах столкнулись со сложными погодными условиями и грозой и были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.

    «Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — отметили ведомстве.

    И добавили, что российская сторона тоже руководствуются принципами взаимопомощи и готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в своем воздушном пространстве в случае необходимости.

    Как писала «Фонтанка», несколько российских авиалайнеров во время грозы над Финским заливом получили разрешение облететь её через закрытое больше года воздушное пространство Европы. Самолеты провели в европейском небе минут по десять.

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    Комментарии 2

    Гость17 Авг 2023 в 13:56
    Гойда! Боятся нас
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