Росавиация поблагодарила финнов и эстонцев за помощь российским самолетам в грозу

Росавиация поблагодарила аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии за помощь российским самолетам, которые выполняли рейсы из Калининграда и обратно и встретили на пути грозу.



Как говорится в заявлении ведомства, 17 августа 2023 года три российских воздушных судна авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», в нейтральных водах столкнулись со сложными погодными условиями и грозой и были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.

«Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — отметили ведомстве.