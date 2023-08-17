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    Финны и эстонцы укрыли российские самолеты от грозы

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    Два российских авиалайнера во время грозы над Финским заливом получили разрешение облететь её через Финляндию и Эстонию, которые больше года назад закрыли воздушное пространство, обратили внимание в сообществе «Авиаторщина».

    По данным Flightradar24, Airbus A321neo «Уральских авиалиний», летевший из Калининграда в Москву рейсом U6168, и Airbus A319 «России» из Петербурга в Калининград, следующий рейсом SU6327, летели над нейтральными водами залива, когда гроза полностью перекрыла единственный коридор.

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    Первому самолету помогла Финляндия, которая разрешила обойти непогоду через её небо. Второй самолет пустила Эстония. Оба лайнера провели в закрытом европейском небе минут по десять.

    Авиаторщина

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как над закрытой Украиной случайно пролетел чартер в Анталью.

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