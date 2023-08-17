Финны и эстонцы укрыли российские самолеты от грозы

Два российских авиалайнера во время грозы над Финским заливом получили разрешение облететь её через Финляндию и Эстонию, которые больше года назад закрыли воздушное пространство, обратили внимание в сообществе «Авиаторщина».



По данным Flightradar24, Airbus A321neo «Уральских авиалиний», летевший из Калининграда в Москву рейсом U6168, и Airbus A319 «России» из Петербурга в Калининград, следующий рейсом SU6327, летели над нейтральными водами залива, когда гроза полностью перекрыла единственный коридор.