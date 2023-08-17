Финны и эстонцы укрыли российские самолеты от грозы

Два российских авиалайнера во время грозы над Финским заливом получили разрешение облететь её через Финляндию и Эстонию, которые больше года назад закрыли воздушное пространство, обратили внимание в сообществе «Авиаторщина».
По данным Flightradar24, Airbus A321neo «Уральских авиалиний», летевший из Калининграда в Москву рейсом U6168, и Airbus A319 «России» из Петербурга в Калининград, следующий рейсом SU6327, летели над нейтральными водами залива, когда гроза полностью перекрыла единственный коридор.
Первому самолету помогла Финляндия, которая разрешила обойти непогоду через её небо. Второй самолет пустила Эстония. Оба лайнера провели в закрытом европейском небе минут по десять.
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