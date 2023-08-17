Летящая в петербургский троллейбус бутылка отправила нарушительницу в другую страну с немалым штрафом

В Петербурге решили судьбу иностранки, метнувшей бутылку в троллейбус на остановке «Московская». Ей достался штраф и выдворение.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает 17 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Стеклянная бутылка от удара разбилась, разлетевшиеся осколки напугали горожан. Метательницу признали виновной в хулиганстве и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фигурантка незаконно работала на рынке, приехала в Россию с тремя своими детьми и двумя — сожителя. Дети не ходят ни в школу, ни в детсад. Ранее ее задержали за нарушение миграционного законодательства, оштрафовали на 5 тысяч и велели полиции выдворить ее за пределы страны, так что на приговор по статье о хулиганстве женщина поехала из специального центра временного содержания иностранцев в Красном Селе.