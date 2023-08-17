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    Летящая в петербургский троллейбус бутылка отправила нарушительницу в другую страну с немалым штрафом

    1980
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    В Петербурге решили судьбу иностранки, метнувшей бутылку в троллейбус на остановке «Московская». Ей достался штраф и выдворение.

    Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщает 17 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Стеклянная бутылка от удара разбилась, разлетевшиеся осколки напугали горожан. Метательницу признали виновной в хулиганстве и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    Фигурантка незаконно работала на рынке, приехала в Россию с тремя своими детьми и двумя — сожителя. Дети не ходят ни в школу, ни в детсад. Ранее ее задержали за нарушение миграционного законодательства, оштрафовали на 5 тысяч и велели полиции выдворить ее за пределы страны, так что на приговор по статье о хулиганстве женщина поехала из специального центра временного содержания иностранцев в Красном Селе.

    «Фонтанка» показывала, как начиналась эта история: в троллейбусе разгорелся конфликт пассажиров и трех женщин с детьми и двумя колясками. Последних вытолкали на улицу, но они вооружились бутылками.

    © Фонтанка.Ру
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