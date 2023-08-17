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    По следам взяток. Стало известно, что силовики искали на таможне в Брусничном

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    Обыски на МАПП «Брусничное» Выборгской таможни проходили в рамках уголовного дела о взятке, возбужденного Следственным комитетом на транспорте. ФСБ и СК искали там доказательства вознаграждения от международных перевозчиков — за ускоренный пропуск товаров через границу.

    О подробностях, связанных с прошедшими два дня назад обысками, 17 августа сообщает 47news. По данным издания, Брусничное стали проверять после истории со взятками на пункте пропуска Торфяновка. Транспортное следствие полагает, что с августа прошлого года таможенники якобы пропускали грузовики за «подарки» от участников внешнеэкономической деятельности, в том числе за ускорение процедур таможенного контроля.

    На МАПП «Брусничное» изъяли наличные, документы и технику.

    Уголовное дело о получении взяток возбуждено против экс-сотрудника Северо-Западной электронной таможни — он якобы получал деньги и взамен предоставлял коммерсантам закрытую служебную информацию.

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