По следам взяток. Стало известно, что силовики искали на таможне в Брусничном

Обыски на МАПП «Брусничное» Выборгской таможни проходили в рамках уголовного дела о взятке, возбужденного Следственным комитетом на транспорте. ФСБ и СК искали там доказательства вознаграждения от международных перевозчиков — за ускоренный пропуск товаров через границу.



О подробностях, связанных с прошедшими два дня назад обысками, 17 августа сообщает 47news. По данным издания, Брусничное стали проверять после истории со взятками на пункте пропуска Торфяновка. Транспортное следствие полагает, что с августа прошлого года таможенники якобы пропускали грузовики за «подарки» от участников внешнеэкономической деятельности, в том числе за ускорение процедур таможенного контроля.