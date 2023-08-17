История конфликта Милонова в Горловке получила продолжение. В суд подан иск о защите чести и достоинства

Юрист ЛДПР в Горловке Ирина Воскобойникова подала иск о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда к депутату Госдумы от Петербурга Виталию Милонову из-за конфликта, который произошел в Горловке. Об этом в своем телеграм-канале 17 августа рассказала адвокат Ирина Баханович.



В тексте искового заявления (документ есть в распоряжении редакции) истец поясняет, что после конфликта, когда депутат пришел к ней в приемную ЛДПР в Горловке 14 июля, женщине стало плохо, а ночью того же дня состояние ухудшилось. Несмотря на это, Воскобойникова вышла на работу, и уже из офиса ее забрала скорая. Женщину госпитализировали.