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    История конфликта Милонова в Горловке получила продолжение. В суд подан иск о защите чести и достоинства

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    Юрист ЛДПР в Горловке Ирина Воскобойникова подала иск о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда к депутату Госдумы от Петербурга Виталию Милонову из-за конфликта, который произошел в Горловке. Об этом в своем телеграм-канале 17 августа рассказала адвокат Ирина Баханович.

    В тексте искового заявления (документ есть в распоряжении редакции) истец поясняет, что после конфликта, когда депутат пришел к ней в приемную ЛДПР в Горловке 14 июля, женщине стало плохо, а ночью того же дня состояние ухудшилось. Несмотря на это, Воскобойникова вышла на работу, и уже из офиса ее забрала скорая. Женщину госпитализировали.

    Женщина полагает, что депутат, распространяя в Интернете обвинения в ее адрес в сотрудничестве со спецслужбами Украины, также распространяет порочащие честь и достоинство истца информацию.

    По оценке Воскобойниковой, обвиняя ее, Милонов превысил свои полномочия депутата Госдумы, а у женщины наступило резкое ухудшение здоровья, которое не восстановилось на момент подачи иска. Истец также указала, что был нарушен принцип правосудия РФ — презумпция невиновности, гарантированная 49-й статьей Конституции.

    Как указано в иске, депутат своими действиями причинил женщине нравственные и физические страдания.

    «Признать сведения обо мне, Воскобойниковой Ирине Анатольевне, как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, распространенные Милоновым Виталием Валентиновичем в медийных интернет-ресурсах, не соответствующими действительности, порочащими мою честь и достоинство, обязать опровергнуть данную информацию», — говорится в тексте иска.

    Также истец попросила взыскать с депутата компенсацию за причиненный моральный вред — миллион рублей.

    Иск был подан в Кировский районный суд Петербурга. В картотеке сведения о заявлении в настоящее время отсутствуют.

    «Фонтанка» рассказывала о конфликте между Милоновым и Воскобойниковой, версиях произошедшего, которые дала партия ЛДПР и сам депутат. Также парламентарий в интервью «Фонтанке» пояснял свои обвинения в адрес юриста.

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    Комментарии 40

    Гость17 Авг 2023 в 13:27
    Горловка .. .какая дыра!
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