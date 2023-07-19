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    «Все мои слова я готов подтвердить». Милонов объяснил свой конфликт с ЛДПР из-за истории в Горловке

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    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»
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    Между депутатом от ЛДПР Андреем Луговым и его коллегой по парламенту единороссом Виталием Милоновым разворачивается конфликт из-за визита последнего к юристу ЛДПР в Горловке Ирине Воскобойниковой. Луговой пообещал наказать оппонента и заявил: «Мы заставим его извиниться». «Фонтанка» поговорила с Милоновым, который рассказал свое видение ситуации.

    Депутат Госдумы Андрей Луговой 18 июля заявил, что якобы «было совершено нападение со стороны как бы депутата Милонова» на активистку ЛДПР в Горловке Ирину Воскобойникову. По словам Лугового, после этого женщина оказалась со вторым инсультом в больнице. Спикер назвал поступок «по крайней мере негодяйским» и высказался о коллеге крайне нелицеприятно.

    «Иначе как таким латентным иноагентом я его назвать не могу. Таких людей можно было бы назвать волком в овечьей шкуре. Но больше, чем до шакала в овечьей шкуре, он не тянет. Поэтому этот персонаж будет нами жестко наказан. <...> Мы заставим этого подлеца извиниться», — заявил Луговой. Как именно фракция собирается «наказывать» оппонента, Луговой не уточнил. Видео его комментария партия опубликовала на своем YouTube-канале с припиской, что Милонову «придется отвечать перед Комитетом ГД по этике».

    Конфликт между юристом отделения ЛДПР в Горловке, партийной активисткой Ириной Воскобойниковой, и Виталием Милоновым произошел 14 июля. В партии заявляют, что депутат якобы ворвался в местное отделение ЛДПР и обвинил Воскобойникову «в работе на ВСУ», что после этого у женщины произошел инсульт и она «потеряла речь и попала в реанимацию». В ЛДПР особо подчеркивают, что это уже второй инсульт, а первый случился после того, как она потеряла сына, который «отдал жизнь за Родину». После этого Воскобойникова не может самостоятельно передвигаться. Фрагменты видеозаписи визита Милонова к Воскобойниковой гуляют по соцсетям.

    Сам Виталий Милонов описывает произошедшее по-другому. Он рассказал, что пришел к Воскобойниковой, потому что узнал, что она создала и администрирует чат людей, недовольных военной службой, а также жен тех, кто принимает участие в боевых действиях. По информации депутата, в этом чате женщина публиковала персональные данные военных, в частности телефоны командиров, а также адреса мест расположения воинских подразделений, после чего их пришлось передислоцировать. Депутат посчитал, что деятельность юриста ЛДПР представляет угрозу для безопасности Вооруженных сил РФ. К ней он пришел спросить, кто дал ей право публиковать в открытом доступе такую информацию.

    Более того, по словам парламентария, сын Воскобойниковой погиб, не защищая Родину, не с оружием в руках и не от украинской пули, а в результате противоречивой ситуации. Смерть молодого человека он назвал «небоевой». Также собеседник рассказал: он располагает доказательствами, что в больницу на тот момент Воскобойникова не поехала, когда появилась информация об ее инсульте, женщина активно переписывалась в чате, а машину скорой помощи заметили больше чем через сутки после конфликта.

    Милонов сообщил, что заявления о нападении на Воскобойникову — «вранье», и он не применял никакого физического воздействия к женщине. Он добавил, что все имеющиеся у него видео уже переданы в компетентные органы. «Все мои слова я готов подтвердить скринами, документами и свидетельствами», — подчеркнул депутат.

    — Вы видели выступление Андрея Лугового по поводу ситуации с Воскобойниковой? Он там говорит, что заставит вас извиниться, накажет. Планируете ли вы извиняться?

    — Перед кем?

    — Перед Воскобойниковой.

    — За что?

    — Это вопрос, боюсь, не ко мне — к Луговому.

    — Я понимаю, парни обеспокоены тем, что их заставляют сейчас из «Майбахов» в «Москвичи» пересаживаться. Риторика-то ЛДПР, я смотрю, сохраняется неизменной с 90-х годов, когда у нас весь бандитский Петербург либо депутатами, либо помощниками ходил. Но с ума что ли сошли? Воскобойникова сливала наши данные персональные в открытые источники <...> Вот это прямое нарушение закона. И поскольку, видимо, Луговой спит на заседаниях или в ресторанах жрет, он не слушает внимательно законы, за которые его фракция, в том числе, голосует. Вот мы приняли закон, по которому это делать категорически нельзя. Если Луговой с этим не согласен, он может высказать свою позицию — что ему не нравится закон, который предложил президент. Но сейчас не выполнять этот закон он не имеет права. По сути, ЛДПР сейчас встала на сторону тех ждунов, тех людей, которые...

    — Кого?

    — Ждуны, сочувствующие ВСУ, неважно, вольно или невольно, я еще раз хочу сказать, которые ведут деятельность, направленную на то, чтобы понизить нашу боеспособность. И создать прямую угрозу, понимаете? Что такое выложить список телефонов личных командования?

    — А она выкладывала, это точно?

    — У меня есть скриншоты, которые лично она выкладывала. Я вообще не понимаю, откуда вся эта гомосятина поперла элдэпээровская. Вот серьезно я удивляюсь: идет проверка, очень серьезная проверка. Я не комментирую ее так обширно только потому, что не имею право это делать как военнослужащий.

    — Я правильно поняла, что вы никаких санкций, которыми угрожал Андрей Луговой за эту ситуацию, не боитесь?

    — Андрей Луговой мне может угрожать только действиями в духе его сопартийцев 90-х годов.

    — Вы тогда пришли к Воскобойниковой. Луговой заявил, что вы якобы прямо на нее напали. Как было дело, можете рассказать?

    — Напал? Господи! Но Луговой же этого не видел. Луговой и его товарищи сидят в красивых итальянских костюмах в Москве, а не воюют здесь. Я готов Лугового здесь принять, на линии боевого соприкосновения, если он доедет, конечно. С его свитой банно-прачечной элдэпээровской. Пожалуйста, приезжайте, расскажем. И наши солдаты расскажут им, что в результате деятельности их активистки нам пришлось предпринять и как мы расцениваем их деятельность. Ко мне уже подходят мои товарищи и говорят, что ЛДПР не получит ни одного голоса на выборах. Ни одного голоса военных у них не будет. <...> У меня тут каждый день ситуации, просто нет времени заниматься бредятиной, которую из себя извергает Луговой или его начальник. Я понимаю прекрасно, почему его начальник, чувствуя себя униженным яркими оценками некогда очень популярных военных политиков в нашей стране, чувствует в себе необходимость мстить всему миру. Тем не менее Бог с ним.

    — Вы что-то планируете предпринимать в этой ситуации?

    — В развитие этой ситуации (поправляет «Фонтанку» Виталий Милонов. — Прим. ред.) — не потому, что она подняла с ее партийными спонсорами какой-то писк или визг. Меня это, честно говоря, не очень интересует. Понятно, что ЛДПР не разобравшись... Вернее, местная ячейка ЛДПР, [координатор Донецкого регионального отделения ЛДПР Андрей] Крамар и так далее, решили пропиариться и, я уверен, просто обманули свое федеральное руководство.

    Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»

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