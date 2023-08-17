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    Петербурженка заявила об изнасиловании в палатке после употребления наркотиков

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    29-летняя петербурженка заявила об изнасиловании на вечеринке у друзей. Девушка угостилась наркотиками, а дальше начался сущий кошмар. События ночи с понедельника на вторник потерпевшая изложила в заявлении. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 августа.

    В понедельник девушка приехала к своим друзьям в деревню Васкелово Всеволожского района. Вечеринка проходила на одной из баз отдыха. Потерпевшая заявила, что тем вечером не пила, но употребила пять дорожек синтетического наркотика. И еще ее угостили каким-то веществом темного цвета. После этого петербурженке стало плохо на причале, поэтому она легла в рядом стоящую палатку и отключилась. Очнулась девушка от фрикций в исполнении знакомого Леши. Она успела заметить, что ниже пояса абсолютно обнажена, и снова отключилась. Проснулась, уже когда Леша спал рядом. Потерпевшая поняла, что ее изнасиловали, и покинула вечеринку.

    После девушка обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности Алексея, который воспользовался ее беспомощным состоянием.

    Ранее «Фонтанка» писала, как из-за наркотиков пострадала другая петербурженка. Она приехала к парню, чтобы мирно расстаться, но после совместного употребления он принудил ее к сексу.

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