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    Чиновники объяснили, зачем в центре Петербурга вырубили деревья

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    3 комментария

    Вырубка деревьев во дворе в Дровяном переулке связана с капитальным ремонтом детского сада № 22. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Адмиралтейского района Петербурга.

    предоставлено «Фонтанке»

    Фото 1:Так двор выглядел раньше
    Фото 2:Так выглядит сейчас
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    «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту <...> проводится в соответствии с перечнем работ, определенным на основании проектно-сметной документации», — говорится в официальном ответе администрации. Иными словами, проходившие во дворе детского сада работы были согласованы, а спил деревьев и вырубка кустарников — законными.

    Чиновники заверили, что принимают «все необходимые меры» для создания комфортных условий для дошкольников. В том числе — создают «эстетически приятную среду».

    О внезапных работах в Дровяном переулке «Фонтанке» рассказали жители Коломны. Двор лишился деревьев и кустарников за несколько дней.

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    Вырубка деревьев
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
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    Комментарии 3

    Гость16 Авг 2023 в 19:14
    #прощенекуда
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