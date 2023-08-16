Чиновники объяснили, зачем в центре Петербурга вырубили деревья

Вырубка деревьев во дворе в Дровяном переулке связана с капитальным ремонтом детского сада № 22. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Адмиралтейского района Петербурга.
«Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту <...> проводится в соответствии с перечнем работ, определенным на основании проектно-сметной документации», — говорится в официальном ответе администрации. Иными словами, проходившие во дворе детского сада работы были согласованы, а спил деревьев и вырубка кустарников — законными.
Чиновники заверили, что принимают «все необходимые меры» для создания комфортных условий для дошкольников. В том числе — создают «эстетически приятную среду».
О внезапных работах в Дровяном переулке «Фонтанке» рассказали жители Коломны. Двор лишился деревьев и кустарников за несколько дней.