В центре Петербурга двор за пару дней лишился деревьев. Это законно?

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Жителей Коломны встревожили внезапные работы на Дровяном переулке. За выходные во дворе за детским садом исчезли все деревья. В учреждении настаивают, что вырубка согласована.

Рабочих, которые выпиливают во дворе кустарники, Елизавета заметила в субботу, 5 августа. Она попыталась привлечь полицию, но там на вызов приезжать отказались. Как объяснил полицейский по телефону, территория, на которой идут работы, принадлежит детскому саду, и вообще зеленые насаждения в городе «без подтверждения не убирают».

предоставлено «Фонтанке»

В доме, окна которого выходят на те самые деревья, Елизавета живет уже больше четырех лет. Как она рассказала «Фонтанке», территорию внутреннего двора пяти домов частично занимает детский сад, на другой участок проход свободный: «Конкретно на эту территорию, [где порубили деревья, я] не заходила, в общей половине да, иногда прогуливалась, но почти каждый день любовались из окна. Мы с мужем просто… Слов нет, я рыдала полдня, мы очень любили этот уголок».



Как вспоминает петербурженка, в субботу во дворе вырубили кустарники и наполовину спилили деревья. Оставшееся убрали к понедельнику.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Теперь Елизавета переживает, не лишится ли двор насаждений вне территории детского сада: «У нас там на общей части есть кустарники и клён, довольно молодой для дерева. Вот я собиралась пойти в администрацию района, хотя бы понять, не грозит ли уничтожение и ему».



предоставлено «Фонтанке» Фото 1: Вот так двор выглядел раньше Фото 2: Так выглядит двор сейчас Поделиться Поделиться





Впрочем, даже недовольные жители признают, что у участка, где идут работы, были проблемы. «Там в целом хорошая площадка была. Нужно было как-то осовременить грунт площадки или дренаж какой-то, потому что осенью-зимой там просто жижа была. Сделать освещение и обновить асфальт, чтоб не скапливались большие лужи», — поделилась в чате жителей Коломны Елена. Она опасается, что без растительности во дворе будет жарко и шумно: «Может, и деревья какие-то требовали замены, но явно не все и не под корень. Летом там было неплохо в тени. Теперь будет солнцепек и ничем не приглушаемые детские голоса эхом».



В детском саду №22, на территории которого и порубили деревья, сейчас идет капитальный ремонт. Как рассказала «Фонтанке» заведующая Наталья Богачева, спил растительности связан с реконструкцией площадки: «И насаждения зелёные будут, и газон, и резиновое покрытие. Деревья были сильно согнуты, при порывах ветра с них [падали] большие ветки. Это небезопасно для детей. Когда был ветер, мы даже не могли выйти гулять».



Какие именно насаждения будут на месте спиленных, заведующая уточнить не смогла: «Липы, наверное, не будет, потому что так тень [появится]. Все, что положено по санитарным нормам, все деревья у нас будут». К 1 сентября работы планируют завершить.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» попыталась выяснить позицию администрации Адмиралтейского района по поводу вырубки деревьев в и так-то не самой зеленой зоне города. Пресс-служба не смогла ее сформулировать за 3 дня. Но хотя бы пыталась, а вот, например, глава района Сергей Оверчук не стал себя утруждать и повесил трубку на середине вопроса.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»