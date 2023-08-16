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    Минфин заявил, что маркетплейсы должны нести ответственность за нарушения при онлайн-торговле алкоголем

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    Министерство финансов России заявило, что не предлагало вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя. Площадки, как подчеркнули в министерстве, должны, как и продавцы, отвечать за несоблюдение запретов и ограничений, пишет 16 августа ТАСС.

    В Минфине добавили, что предлагаемая модель предполагает, что маркетплейсы также должны будут иметь соответствующую лицензию на продажу алкоголя, а при выявленных нарушениях должно быть предусмотрено наказание, вплоть до лишения лицензии.

    Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источник, обновленный законопроект об онлайн-торговле алкогольной продукцией на маркетплейсах намерены внести в Госдуму депутаты и сенаторы.

    Свои заключения на законопроект дали Минфин, Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование, которые его «концептуально поддерживают», но с замечаниями про маркировку продукции и ответственность нарушителей.

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