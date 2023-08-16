В Госдуму хотят внести законопроект о дистанционной продаже алкоголя на маркетплейсах

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкогольной продукцией на маркетплейсах намерены внести в Госдуму депутаты и сенаторы, пишут 16 августа «Ведомости» со ссылкой на источник. В июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство и в государственно-правовое управление президента, которое запросило позицию отраслевых министерств и ведомств.



Свои заключения на законопроект дали Минфин, Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование, которые его «концептуально поддерживают», но с замечаниями про маркировку продукции и ответственность нарушителей.

