В Госдуму хотят внести законопроект о дистанционной продаже алкоголя на маркетплейсах

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкогольной продукцией на маркетплейсах намерены внести в Госдуму депутаты и сенаторы, пишут 16 августа «Ведомости» со ссылкой на источник. В июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство и в государственно-правовое управление президента, которое запросило позицию отраслевых министерств и ведомств.
Свои заключения на законопроект дали Минфин, Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование, которые его «концептуально поддерживают», но с замечаниями про маркировку продукции и ответственность нарушителей.
Минфин предлагает включить в законопроект пункт об ответственности именно продавца за несоблюдение запретов и ограничений на продажу алкоголя. Ведомство полагает, что ее не должен нести маркетплейс и тот, кто осуществляет доставку.
Собеседник издания считает, что в целом граждане воспримут инициативу позитивно, хотя еще предстоит проработать некоторые моменты, на которые уже указали ведомства.