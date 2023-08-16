На торги выставлен подземный паркинг рядом с будущей станцией метро «Юго-Западная»

3 октября Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО). На продажу единым лотом выставлен подземный паркинг на 431 машиноместо, который находится на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести и состоит из 13 нежилых помещений.

Фото: предоставлено пресс-службой РАД Поделиться Поделиться





Адрес: Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 1, лит. А.

Начальная цена: 147,9 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 сентября.

Торги состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.

Паркинг находится на территории жилого комплекса, рядом с основными транспортными магистралями района — проспектами Героев и Ленинским. Расстояние до заезда на ЗСД — 5,5 км, до ближайшей строящейся станции метро «Юго-Западная» — 3 км. Вокруг него высокая плотность застройки и интенсивное пешеходное и автомобильное движение. Автостоянка рассчитана на 431 парковочное место и разделена на пять пожарных отсеков, имеющих собственные эвакуационные выходы, въезды, входы и инженерные системы. Вместимость каждого отсека — от 44 до 99 машиномест. Для выхода автовладельцев предусмотрены выделенные пандусы.



Фото: предоставлено пресс-службой РАД Поделиться Поделиться





«Паркинг, являющийся частью введенного в эксплуатацию жилого дома, — отличная возможность для рентного бизнеса. Новый собственник получит гарантированно востребованный продукт, рассчитанный как на спрос со стороны жильцов данного ЖК, так и на интерес автомобилистов, проживающих в микрорайоне. Общая площадь дома — более 78 000 кв. м, это более 1200 квартир. По соседству расположены ЖК «Прибалтийский», «Балтийская Волна», «Южная акватория». Все это — потенциальные клиенты выставленного на продажу паркинга.

Юго-западная часть города активно застраивается современным жильем, покупатели которого — в основном автовладельцы, в том числе и из-за отсутствия метро в шаговой доступности. Спрос на парковочные места в аренду здесь очевиден», — считает Дарья Гончарова, заместитель руководителя департамента продаж РАД.

С подробной информацией об объекте продажи можно ознакомиться на сайте Российского аукционного дома (РАД). АО «Российский аукционный дом», auction-house.ru