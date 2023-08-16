Сенаторы подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео мест обстрелов

Законопроект, запрещающий распространять в Интернете и СМИ фотографии и видеоматериалы с мест обстрела, мест атаки беспилотников и другие военные сведения, разработали сенаторы. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.



Предлагается законодательно запретить публиковать фотографии или видео с данными о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, по которым можно определить место их нахождения или оценить характер нанесенных в результате атаки повреждений. Также законопроект содержит норму о запрете распространять информацию о местах обстрела или попаданий снарядов по территории России, данные об использовании оружия, средств ПВО и беспилотников.