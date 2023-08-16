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    Сенаторы подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео мест обстрелов

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    Законопроект, запрещающий распространять в Интернете и СМИ фотографии и видеоматериалы с мест обстрела, мест атаки беспилотников и другие военные сведения, разработали сенаторы. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

    Предлагается законодательно запретить публиковать фотографии или видео с данными о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, по которым можно определить место их нахождения или оценить характер нанесенных в результате атаки повреждений. Также законопроект содержит норму о запрете распространять информацию о местах обстрела или попаданий снарядов по территории России, данные об использовании оружия, средств ПВО и беспилотников.

    Исключение составят сообщения Министерства обороны РФ.

    Ранее в Государственном совете Крыма выступили с инициативой штрафовать россиян на сумму до 300 тысяч рублей за публикации в соцсетях фото- и видеоматериалов о последствиях атак Украины на территории России.

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