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    Пилот авиакомпании Latam Chile скончался во время полета из Майами в Сантьяго

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    Пилот южноамериканской авиакомпании Latam Chile скончался во время рейса из США в Чили. Самолет пришлось экстренно посадить в Панаме.

    Инцидент произошел накануне, передает 16 августа радиостанция BioBio. Boeing 787–900 выполнял рейс LA505 из Майми в Сантьяго. Один из пилотов — Иван Андаур — почувствовал себя плохо. Медицинскую помощь ему начали оказывать прямо на борту, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен. После приземления и получения помощи на земле пилот скончался. Его возраст и причина смерти не уточняются.

    В авиакомпании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота и принесли соболезнования семье.

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