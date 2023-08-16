Пилот авиакомпании Latam Chile скончался во время полета из Майами в Сантьяго

Пилот южноамериканской авиакомпании Latam Chile скончался во время рейса из США в Чили. Самолет пришлось экстренно посадить в Панаме.
Инцидент произошел накануне, передает 16 августа радиостанция BioBio. Boeing 787–900 выполнял рейс LA505 из Майми в Сантьяго. Один из пилотов — Иван Андаур — почувствовал себя плохо. Медицинскую помощь ему начали оказывать прямо на борту, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен. После приземления и получения помощи на земле пилот скончался. Его возраст и причина смерти не уточняются.
В авиакомпании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота и принесли соболезнования семье.