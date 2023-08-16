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    Маслянистое пятно обнаружили в Обводном канале

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    Утром 16 августа в Санкт-Петербурге обнаружили загрязнение воды в Обводном канале. Образовавшееся по неизвестным причинам масляное пятно возле Ново-Калинкина моста быстро растянулось по поверхности воды. Разноцветные разводы, плавно плывущие по каналу, заметила читательница «Фонтанки» и прислала нам фотографии.

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    В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга пояснили «Фонтанке», что экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн» была направлена на место происшествия.

    Аналогичная ситуация на Обводном канале произошла почти год назад. Тогда запах нефтепродуктов и разноцветные пятна в воде обнаружили возле Предтеченского моста.

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    Масляное пятноОбводный канал
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