Маслянистое пятно обнаружили в Обводном канале

Утром 16 августа в Санкт-Петербурге обнаружили загрязнение воды в Обводном канале. Образовавшееся по неизвестным причинам масляное пятно возле Ново-Калинкина моста быстро растянулось по поверхности воды. Разноцветные разводы, плавно плывущие по каналу, заметила читательница «Фонтанки» и прислала нам фотографии.
В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга пояснили «Фонтанке», что экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн» была направлена на место происшествия.
Аналогичная ситуация на Обводном канале произошла почти год назад. Тогда запах нефтепродуктов и разноцветные пятна в воде обнаружили возле Предтеченского моста.