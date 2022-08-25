Аннушка промахнулась? Длинное масляное пятно заметили в Обводном канале

Масляное пятно растянулось по поверхности Обводного канала. Разноцветные разводы медленно плыли по воде, распространяя в воздухе запах нефтепродуктов.

Движение радужной плёнки в полдень заметил очевидец, который шёл по Предтеченскому мосту. Видеозапись была опубликована 25 августа в группе «ДТП и ЧП».

В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга сообщили, что на место направили экологическую аварийную службу ГУП «Пиларн».