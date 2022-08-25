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    Аннушка промахнулась? Длинное масляное пятно заметили в Обводном канале

    1973
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    Масляное пятно растянулось по поверхности Обводного канала. Разноцветные разводы медленно плыли по воде, распространяя в воздухе запах нефтепродуктов.

    Движение радужной плёнки в полдень заметил очевидец, который шёл по Предтеченскому мосту. Видеозапись была опубликована 25 августа в группе «ДТП и ЧП».

    В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга сообщили, что на место направили экологическую аварийную службу ГУП «Пиларн».

    Напомним, 23 августа «Фонтанка» писала о радужных разводах на Большой Невке. В пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО заявили, что пятна нефтепродуктов могли возникнуть из-за проходящего катера.

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