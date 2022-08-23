Пугающую радугу заметили на Большой Невке в Петербурге. Причиной видят катер

Радугу не в небе, но на воде заметили жители Приморского района Петербурга во вторник вечером. Расширяющееся масляное пятно, поддаваясь движению ветра, устремлялось на восток.



Разводы на Большой Невке 23 августа снял пользователь соцсетей Сергей. По словам мужчины, он обнаружил их напротив дома 61 на Выборгской набережной. Плёнка плыла от Ушаковского моста к Кантемировскому.