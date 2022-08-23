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    Пугающую радугу заметили на Большой Невке в Петербурге. Причиной видят катер

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    Мегаполис / Telegram

    Радугу не в небе, но на воде заметили жители Приморского района Петербурга во вторник вечером. Расширяющееся масляное пятно, поддаваясь движению ветра, устремлялось на восток.

    Разводы на Большой Невке 23 августа снял пользователь соцсетей Сергей. По словам мужчины, он обнаружил их напротив дома 61 на Выборгской набережной. Плёнка плыла от Ушаковского моста к Кантемировскому.

    Фото: Мегаполис / Telegram
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    В пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО сообщили, что пятна нефтепродуктов могли возникнуть из-за проходящего катера.

    «Данные выводы сделаны исходя из анализа характера загрязнения: радужная плёнка тонкая и протяженность пятна незначительная. Это свидетельствует о краткосрочном и незначительном сбросе вод с содержанием нефтепродуктов», — добавили там.

    Сведения о загрязнении передали в аварийные службы города. О подобных случаях в ведомстве просят сообщать по телефону +7 (921) 987–58–99.

    Фото: Мегаполис / Telegram

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