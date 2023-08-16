Трамвай в центре Петербурга сбил ребёнка зеркалом

Восьмиклассница пострадала в нестандартном ДТП в центре Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 16 августа.
Инцидент случился вчера, 15 августа, около 17 часов у пересечения Херсонской и Амбарной улиц рядом с площадью Александра Невского. По предварительной информации, 13-летняя девочка стояла на остановке общественного транспорта, и её задел зеркалом проезжающий трамвай. Ребёнка в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали ушибленную рану левой брови, сотрясение головного мозга.
30-летний вагоновожатый, по данным «Фонтанки», к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекался.