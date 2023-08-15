Пожар на подстанции в Новосергиевке: «Возгорание локализуется»

В компании МЭС Северо-Запада вечером 15 августа прокомментировали возгорание на ПС 330 кВ «Восточная».

Пожар в Новосергиевке, напомним, продолжается уже несколько часов. До заката черный дым был виден за много километров.



«Фонтанка» публиковала видео, снятое очевидцами в непосредственной близости от подстанции. Его можно посмотреть здесь.

