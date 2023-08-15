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    Пожар на подстанции в Новосергиевке: «Возгорание локализуется»

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    В компании МЭС Северо-Запада вечером 15 августа прокомментировали возгорание на ПС 330 кВ «Восточная».

    Пожар в Новосергиевке, напомним, продолжается уже несколько часов. До заката черный дым был виден за много километров.

    «Фонтанка» публиковала видео, снятое очевидцами в непосредственной близости от подстанции. Его можно посмотреть здесь.

    «Последствий для потребителей в связи возгоранием на подстанции 330 кВ "Восточная" не было. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента — технологические нарушения в работе оборудования. В настоящее время возгорание локализуется силами МЧС России», — говорится в сообщении компании МЭС Северо-Запада.

    Как отмечает портал 47news.ru, подстанцию «Восточная» называют ключевым звеном Ленинградской энергосистемы. Она соединена в том числе с ЛАЭС.

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    Комментарии 5

    Гость15 Авг 2023 в 22:01
    Брысь
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