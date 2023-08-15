Пламя рвется в небо. Появилось видео горящей подстанции в Новосергиевке

Языки пламени теряются в дыму, который густыми клубами идет вверх. Видно его издалека — он напугал многих в Кудрово.

Трансформатор на Восточной электрической подстанции в деревне Новосергиевке продолжает гореть. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места событий.

Энергоснабжение жителей не нарушено, сообщили ранее в пресс-службе федеральной компании «ФСК ЕЭС», в ведении которой находится подстанция. По предварительным данным, пожар начался после ее планового ремонта.



Как отмечает портал 47news.ru, подстанцию «Восточная» называют ключевым звеном Ленинградской энергосистемы. Более 20 линий электропередачи соединяют её с важнейшими для региона генерирующими источниками — Ленинградской атомной электростанцией, Северо-Западной и Правобережной теплоэлектроцентралями.