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    Пламя рвется в небо. Появилось видео горящей подстанции в Новосергиевке

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    23 комментария

    Трансформатор на Восточной электрической подстанции в деревне Новосергиевке продолжает гореть. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места событий.

    Языки пламени теряются в дыму, который густыми клубами идет вверх. Видно его издалека — он напугал многих в Кудрово.

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    Энергоснабжение жителей не нарушено, сообщили ранее в пресс-службе федеральной компании «ФСК ЕЭС», в ведении которой находится подстанция. По предварительным данным, пожар начался после ее планового ремонта.

    Как отмечает портал 47news.ru, подстанцию «Восточная» называют ключевым звеном Ленинградской энергосистемы. Более 20 линий электропередачи соединяют её с важнейшими для региона генерирующими источниками — Ленинградской атомной электростанцией, Северо-Западной и Правобережной теплоэлектроцентралями.

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    Комментарии 23

    Гость15 Авг 2023 в 22:26
    Добрая новость
    +0−0
    Гость15 Авг 2023 в 22:24
    Хаос,начало!
    +0−0
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