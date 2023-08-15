У «Девяткино» продавали красноухих черепах. Больше не будут

Выставленные на продажу красноухие черепахи теснились в аквариуме у станции метро «Девяткино». Это не понравилось Росприроднадзору — к продавцу возникли вопросы.

Гражданин нарушил правила содержания животных, сообщает 15 августа пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства. Двадцать черепах находились в аквариуме объемом не больше пяти литров и все время находились в воде — не могли отдохнуть на твердой поверхности. Также не был соблюден температурный режим.

Продавец должен был рассказать покупателям о виде черепах и о том, как их правильно содержать. Вместо этого он говорил, что черепахи останутся такими же маленькими и неприхотливы в уходе, хотя на самом деле они вырастают довольно крупными и могут кусаться.