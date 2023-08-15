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    У «Девяткино» продавали красноухих черепах. Больше не будут

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    Выставленные на продажу красноухие черепахи теснились в аквариуме у станции метро «Девяткино». Это не понравилось Росприроднадзору — к продавцу возникли вопросы.

    Гражданин нарушил правила содержания животных, сообщает 15 августа пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства. Двадцать черепах находились в аквариуме объемом не больше пяти литров и все время находились в воде — не могли отдохнуть на твердой поверхности. Также не был соблюден температурный режим.

    Продавец должен был рассказать покупателям о виде черепах и о том, как их правильно содержать. Вместо этого он говорил, что черепахи останутся такими же маленькими и неприхотливы в уходе, хотя на самом деле они вырастают довольно крупными и могут кусаться.

    Иногда недовольные хозяева выпускают таких питомцев в ближайший водоем, чего делать не стоит: красноухие черепахи считаются экологически вредным видом за пределами своего ареала обитания, то есть северной Мексики и южной части США. На других территориях эти черепахи могут вытеснять местные виды — например, выгонять птиц из гнезд.

    Кроме того, красноухие черепахи могут переносить бактерии сальмонеллы и при неправильном уходе и обращении даже заражать людей. В естественных условиях при похолодании красноухие черепахи могут погибнуть.

    Продавцу объявят предостережение.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в петербургском пруду обитает черепашья семья — зиму она не переживет.

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