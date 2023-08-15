Российским операторам хотят разрешить ежегодно индексировать тарифы выше инфляции

Минцифры планирует предоставить операторам связи возможность ежегодно повышать тарифы, но при условии, что они реинвестируют значительную часть полученной прибыли в развитие своих сетей. Также операторам будет разрешена индексация тарифов выше уровня инфляции, сказано в проекте развития отрасли до 2035 года.



Для модернизации и развития сетей связи, а также для внедрения новых технологий, операторам требуются дополнительные источники финансирования, отмечают в министерстве. Вместе с тем устойчивое функционирование существующей инфраструктуры связи должно учитывать макроэкономическую ситуацию последних лет, сказано в проекте. В документе указывается, что одним из источников дополнительного финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи.

