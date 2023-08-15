Российским операторам хотят разрешить ежегодно индексировать тарифы выше инфляции

Минцифры планирует предоставить операторам связи возможность ежегодно повышать тарифы, но при условии, что они реинвестируют значительную часть полученной прибыли в развитие своих сетей. Также операторам будет разрешена индексация тарифов выше уровня инфляции, сказано в проекте развития отрасли до 2035 года.
Для модернизации и развития сетей связи, а также для внедрения новых технологий, операторам требуются дополнительные источники финансирования, отмечают в министерстве. Вместе с тем устойчивое функционирование существующей инфраструктуры связи должно учитывать макроэкономическую ситуацию последних лет, сказано в проекте. В документе указывается, что одним из источников дополнительного финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи.
Операторы связи должны иметь дифференцированный и целенаправленный подход к определению допустимой индексации тарифов, учитывая цели использования дополнительно полученной прибыли, считают в Минцифры. В случае если оператор связи реинвестирует значительную часть прибыли в проекты развития сетей, освоение новых технологий, ему позволят индексировать тарифы выше установленного властями уровня инфляции.
Общая же индексация цен на услуги связи в пределах накопленного уровня инфляции считается обоснованной для поддержания стабильности и непрерывности работы связи, отмечают в Минцифры.
На данный момент формально тарифы на связь в РФ не регулируются, однако в апреле 2022 года ФАС и Минцифры дали рекомендацию операторам повышать цены в пределах инфляции. При этом об этом решении необходимо уведомить службу за две недели, писал тогда «Коммерсант».