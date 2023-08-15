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    Суд прекратил дело по иску застройщика Seven Suns к вице-губернатору Линченко

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    Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по иску компании «Специализированный застройщик «СПб Приморское» (подконтролен Seven Suns Development) к вице-губернатору города Николаю Линченко. Это следует из данных картотеки дел. Первым на обновление обратил внимание портал ЗакС.Ру.

    Согласно данным картотеки, сначала иск был оставлен без движения. Предварительное судебное заседание позднее было назначено на 15 августа, и в этот же день производство было прекращено.

    Иск застройщик подал в феврале 2023 года после пресс-конференции, во время которой «строительный» вице-губернатор Николай Линченко резко раскритиковал застройщика. Чиновник тогда заявил, что проект Seven Suns «Светлый мир Внутри» не обеспечен социальной инфраструктурой, которая требуется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, и посоветовал покупателям не связывать свою судьбу с «данной девелоперской компанией». В ответ застройщик заявил о своем несогласии с этой критикой и подал в суд.

    В пресс-службе Seven Suns не стали комментировать итоги судебного процесса.

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