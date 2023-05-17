Застройщик Seven Suns подал иск к вице-губернатору Николаю Линченко. Он посоветовал петербуржцам не связывать с компанией судьбу

Арбитражный суд принял иск ООО «Специализированный застройщик "СПб Приморское"», подконтрольного Seven Suns Development, к вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко и к Смольному, передают NSP 17 мая.
Дело в том, что ещё в конце января Николай Линченко выступил с резкой критикой Seven Suns из-за ее отказа строить и передавать в госсобственность социальные объекты и порекомендовал петербуржцам «не связывать с ней судьбу». Он заявил, что компания нарушила обязательства по «социалке», а некоторые жилые проекты находились в списке «на контроле» и не без усилий были сданы в эксплуатацию.
«Сегодня есть опасения по поводу строительства второй и последующих очередей проекта группы «Севен санс» «Светлый мир внутри» — в районе санатория «Дюны», Приморское шоссе, 41-й километр. Даже первая очередь, введенная в эксплуатацию, сейчас не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. И я на всякий случай предостерегаю горожан от того, чтобы связывать свою судьбу с данной девелоперской группой», — подчеркнул тогда он.
Seven Suns с критикой не согласилась и заверила, что выполняет все принятые обязательства. После «детального изучения» заявления Линченко застройщик пообещал дать его правовую оценку, в том числе и в части нанесения репутационного ущерба.
Заседание суда по делу назначено 15 августа 2023 года. Во сколько оценен репутационный ущерб, пока неясно.