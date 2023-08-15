Житель Архангельской области, расчленивший свою девушку, вернулся с фронта помилованным

Житель архангельского города Новодвинска Вячеслав Самойлов, который в 2021 году убил и расчленил свою сожительницу Ольгу Шлямину, вернулся домой с фронта помилованным после ранения. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает местное издание 29.RU. По данным журналистов, мужчина отслужил три месяца.

«Конечно, знаю, что доля вины его есть. И как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа», — рассказала журналистам мать Самойлова. Женщина уточнила, что сейчас в дальнейших планах ее сына — реабилитация. «У него же ранение есть. <...> Сейчас пойдет, подлечится, и дальше жизнь продолжается», — сказала она.