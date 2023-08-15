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    Житель Архангельской области, расчленивший свою девушку, вернулся с фронта помилованным

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    Житель архангельского города Новодвинска Вячеслав Самойлов, который в 2021 году убил и расчленил свою сожительницу Ольгу Шлямину, вернулся домой с фронта помилованным после ранения. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает местное издание 29.RU. По данным журналистов, мужчина отслужил три месяца.

    «Конечно, знаю, что доля вины его есть. И как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа», — рассказала журналистам мать Самойлова. Женщина уточнила, что сейчас в дальнейших планах ее сына — реабилитация. «У него же ранение есть. <...> Сейчас пойдет, подлечится, и дальше жизнь продолжается», — сказала она.

    Корреспондент 29.RU поговорил и с матерью убитой Шляминой. «Еще не осознала, что на самом деле это происходит. Меня спрашивают: «Это правда?», а я говорю: «Я не знаю!» — поделилась она. Как говорит мать, сначала по Новодвинску ходили слухи, что Самойлова «в гробу везут убитого хоронить».

    Вячеслав Самойлов убил свою девушку Ольгу Шлямину весной 2021 года. Часть тела жительницы Новодвинска нашли в недостроенном здании завода. Самойлов признал свою вину частично и заявил, что убийство не было умышленным. По его словам, он дважды ударил свою партнершу по голове, после чего она упала. Мужчина подтвердил, что расчленил и спрятал тело.

    Суд в 2022 году приговорил Самойлова к 9 годам и 7 месяцам лишения свободы.

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    MaxMara15 Авг 2023 в 17:52
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