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    Забытый вирус убил троих и отправил в больницы 18 человек в Петербурге

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    Коронавирусная статистика в Петербурге за неделю пополнилась тремя смертями, 18 госпитализациями и 239 новыми случаями, сообщил федеральный оперштаб.

    Всего в России с 7 по 13 августа госпитализированы 972 человека, на 5,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, выявлено 2 944 заболевших, подтвержден 41 летальный исход.

    Госпитализация выросла в 33 регионах России. Заболеваемость — в 38 субъектах страны, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране.

    Как писала «Фонтанка», в августе в России нашли новый штамм коронавируса — Eris. Он считается более заразным, но пока широкого распространения не получил.

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