«Начинка на 100% другая». Шеф Birch ответил на обвинения в плагиате у испанского ресторана

Петербургский ресторан Birch копировал подачу некоторых блюд у испанского AbaC с разрешения заведения, но ингредиенты были оригинальными. Об этом рассказал владелец заведения Арслан Бердиев в интервью Ирине Зарьковой, руководителю департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family.



«Либо они ничего не понимают в этой кухне, либо они просто врут, что это одинаковое. Там начинка совершенно, на 100%, другая. Там нет даже пересечений по ингредиентам», — отметил он.

Ранее «Фонтанка» писала о скандале, разразившемся в мире высокой кухни. Самый востребованный в Петербурге ресторан Birch обвинили в том, что он ворует идеи у работающего в Барселоне ресторана AbaC. Фотографии со сходной подачей блюд появились в телеграм-канале «Пикник в Купчино». Именно в этом заведении в 2017 году, то есть как раз перед открытием Birch, стажировался шеф и владелец заведения Арслан Бердиев.