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    «Начинка на 100% другая». Шеф Birch ответил на обвинения в плагиате у испанского ресторана

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    Петербургский ресторан Birch копировал подачу некоторых блюд у испанского AbaC с разрешения заведения, но ингредиенты были оригинальными. Об этом рассказал владелец заведения Арслан Бердиев в интервью Ирине Зарьковой, руководителю департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family.

    «Либо они ничего не понимают в этой кухне, либо они просто врут, что это одинаковое. Там начинка совершенно, на 100%, другая. Там нет даже пересечений по ингредиентам», — отметил он.

    Ранее «Фонтанка» писала о скандале, разразившемся в мире высокой кухни. Самый востребованный в Петербурге ресторан Birch обвинили в том, что он ворует идеи у работающего в Барселоне ресторана AbaC. Фотографии со сходной подачей блюд появились в телеграм-канале «Пикник в Купчино». Именно в этом заведении в 2017 году, то есть как раз перед открытием Birch, стажировался шеф и владелец заведения Арслан Бердиев.

    По словам Бердиева, он действительно три месяца стажировался в лаборатории AbaC и после ее окончания попросил у бренд-шефа разрешение заказать такие же тарелки. «Он дал согласие, и мы поехали с ним на это производство, заказали эти тарелки», — сказал он. Тогда же он закупил десять тысяч стиков в виде губной помады, в которых подаются небольшие десерты. Так что заимствование происходило с согласия первоисточника.

    По словам Бердиева, он спокойно относится к обвинениям в плагиате и даже благодарен авторам поста за рекламу, поскольку целенаправленно пиаром Birch не занимается.

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    Комментарии 7

    Гость15 Авг 2023 в 15:52
    ешьте репу
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