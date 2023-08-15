«Начинка на 100% другая». Шеф Birch ответил на обвинения в плагиате у испанского ресторана

Петербургский ресторан Birch копировал подачу некоторых блюд у испанского AbaC с разрешения заведения, но ингредиенты были оригинальными. Об этом рассказал владелец заведения Арслан Бердиев в интервью Ирине Зарьковой, руководителю департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family.
«Либо они ничего не понимают в этой кухне, либо они просто врут, что это одинаковое. Там начинка совершенно, на 100%, другая. Там нет даже пересечений по ингредиентам», — отметил он.
Ранее «Фонтанка» писала о скандале, разразившемся в мире высокой кухни. Самый востребованный в Петербурге ресторан Birch обвинили в том, что он ворует идеи у работающего в Барселоне ресторана AbaC. Фотографии со сходной подачей блюд появились в телеграм-канале «Пикник в Купчино». Именно в этом заведении в 2017 году, то есть как раз перед открытием Birch, стажировался шеф и владелец заведения Арслан Бердиев.
По словам Бердиева, он действительно три месяца стажировался в лаборатории AbaC и после ее окончания попросил у бренд-шефа разрешение заказать такие же тарелки. «Он дал согласие, и мы поехали с ним на это производство, заказали эти тарелки», — сказал он. Тогда же он закупил десять тысяч стиков в виде губной помады, в которых подаются небольшие десерты. Так что заимствование происходило с согласия первоисточника.
По словам Бердиева, он спокойно относится к обвинениям в плагиате и даже благодарен авторам поста за рекламу, поскольку целенаправленно пиаром Birch не занимается.