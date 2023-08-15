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    В Ярославской области юноша погиб, спасая возлюбленную из реки

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    14 комментариев

    В Ярославской области 19-летний молодой человек погиб, спасая свою девушку из реки. Трагедия на воде произошла 13 августа в районе деревни Стрелы, пишет 76.RU.

    Двое молодых людей отдыхали на берегу Которосли. По рассказам знакомых, пара зашла в воду. В какой-то момент девушка начала тонуть, а юноша бросился ей на помощь, но не смог выплыть сам и утонул.

    По сообщениям местных жителей, спасенная возлюбленная юноши — дочь депутата думы Ростовского муниципального района Александра Согласнова, который воспитывает 9 детей.

    Следственный комитет начал проверку.

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