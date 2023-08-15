В Ярославской области юноша погиб, спасая возлюбленную из реки

В Ярославской области 19-летний молодой человек погиб, спасая свою девушку из реки. Трагедия на воде произошла 13 августа в районе деревни Стрелы, пишет 76.RU.



Двое молодых людей отдыхали на берегу Которосли. По рассказам знакомых, пара зашла в воду. В какой-то момент девушка начала тонуть, а юноша бросился ей на помощь, но не смог выплыть сам и утонул.



По сообщениям местных жителей, спасенная возлюбленная юноши — дочь депутата думы Ростовского муниципального района Александра Согласнова, который воспитывает 9 детей.



Следственный комитет начал проверку.

