Нобелевский лауреат по экономике: вторжение инопланетян вызовет инфляцию на Земле

Вторжение инопланетян вызовет на Земле рост цен, поскольку войны на нашей планете всегда связаны с бюджетными расходами, рассказал в интервью Bloomberg лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.



«Я думаю, что мы почти наверняка можем сказать, что это будет инфляция», — заявил Пол Кругман, уточнив, что это будет зависеть от того, как «зеленые человечки» будут управлять оккупацией.



Он напомнил, что настоящие войны всегда инфляционны — ученый не смог вспомнить ни одной войны, которая бы не была связана с большими государственными расходами.

