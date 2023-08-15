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    Нобелевский лауреат по экономике: вторжение инопланетян вызовет инфляцию на Земле

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    Вторжение инопланетян вызовет на Земле рост цен, поскольку войны на нашей планете всегда связаны с бюджетными расходами, рассказал в интервью Bloomberg лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

    «Я думаю, что мы почти наверняка можем сказать, что это будет инфляция», — заявил Пол Кругман, уточнив, что это будет зависеть от того, как «зеленые человечки» будут управлять оккупацией.

    Он напомнил, что настоящие войны всегда инфляционны — ученый не смог вспомнить ни одной войны, которая бы не была связана с большими государственными расходами.

    В конце июля бывший агент ЦРУ Тим Буршетт на первых публичных слушаниях в конгрессе о существовании внеземных цивилизаций и совместном контакте с ними заявил, что он и его коллеги по ЦРУ сталкивались с НЛО.

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