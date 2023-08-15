Как по часам. В колонии в Металлострое из кустов на женщин выпрыгивает наполовину обнаженный мужчина

Жительницы Металлостроя обратились в полицию за защитой от лысого мужчины с рюкзаком.



Последний звонок поступил утром 15 августа, стало известно «Фонтанке». Заявительница сообщала, что третий день подряд в 6.50 у дома 15 по Северному проспекту из кустов на проходящих женщин выпрыгивает мужчина. Остановившимся он демонстрирует гениталии, сняв штаны.



Пострадавшая описала злоумышленника, как мужчину на вид лет 45-ти, в белой футболке и темных штанах. Он был лыс, а за спиной у него был туристический рюкзак цвета хаки.

