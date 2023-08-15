В квартире на севере Петербурга нашли мертвого младенца. Его юные родители веселились до утра

Семейная пара в Выборгском районе Петербурга лишь утром заметила, что их пятимесячный сын не дышит. Их родительские чувства уже ставились под сомнения.



19-летняя мать ребенка вызвала скорую в квартиру на улице Карбышева накануне около половины шестого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа. Медики констатировали смерть пятимесячного ребенка. В квартире помимо женщины, был 23-летний биологический отец ребенка.



Тело мальчика отправили в морг для установления причины смерти, а его родителей в отдел полиции. Там, по предварительной информации, они рассказали, что уложили ребенка спать 13 августа, а потом выпивали. Утром обнаружили, что он не дышит.

