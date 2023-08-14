В Крыму хотят увеличить наказание за публикацию фото терактов: новости СВО за 14 августа

Из-за теракта на Крымском мосту в июле погибли два человека, сам мост поврежден — его планируют восстановить к ноябрю Фото: Shot / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 августа.

Зеленский признал, что Крымский мост был атакован ВСУ

Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. В своем телеграм-канале президент Украины заявил, что ВСУ ежедневно отвечают на действия российских военных, приведя в пример «красноречивое задымление на Крымском мосту».

Днем 12 августа возле Крымского моста сработала ПВО. Как сообщил глава региона, в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты. Сам мост не был поврежден, однако после инцидента его затянул дым, а движение по мосту ограничили. Через два часа после этого системы ПВО сработали снова, написал в своем телеграм-канале глава региона.

В Крыму предложили строже наказывать за публикацию фото военных объектов Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что считает нужным ужесточить ответственность за распространение фото и видео военных объектов, а также «результатов терактов». С соответствующей инициативой он намерен выйти на федеральный уровень. — Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом, — написал Аксенов в своем телеграм-канале. — Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел.



17 июля 2023 года движение на Крымском мосту было остановлено из-за ЧП, которое позже Национальный антитеррористический комитет назвал терактом. Сообщалось, что мост был атакован беспилотниками, погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Из строя был выведен пролет автомобильной части переправы

Украина не будет бойкотировать Олимпиаду Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сборная не будет бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если спортсменов из России и Белоруссии допустят к участию в качестве нейтральных атлетов. Ранее он не исключал такую возможность.

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины пообещало лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позже запрет был снят для соревнований, где российские и белорусские спортсмены принимают участие под нейтральным флагом. Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщает издание «Известия», со ссылкой на дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем. Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания.

Концерн Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин в страну в марте прошлого года, а осенью объявил о готовности уйти с российского рынка. Активы Mercedes-Benz приобрел «Автодом». Захар Прилепин стал подполковником Росгвардии Писателю и политику Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Ранее он сообщил, что созданный им и полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение. В интервью «Парламентской газете» Прилепин говорил, что «костяк батальона пришел с Донбасса».

— Ряд офицеров имеет опыт боевых действий в других странах — в основном это Сирия. У многих биографии, мягко говоря, непростые — люди пожившие, — приводит «Парламентская газета» слова Прилепина. — Поэтому кадровому отделу Росгвардии пришлось подумать. Но я прямо сказал: вам нужно подразделение, которое готово решать любые задачи? Не сугубо полицейские, а вообще любые, если, конечно, на то есть необходимое оснащение.

Захар (Евгений) Прилепин еще задолго до объявления специальной военной операции бывал в Донбассе в качестве журналиста, занимал должность советника главы ДНР, а позже был заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. В 90-х годах, до начала писательской карьеры, Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне. В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и «отправился в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач». В мае этого года на Прилепина было совершено покушение. В июне он был награжден орденом Мужества.