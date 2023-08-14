Территории парка «Тучков буян» частично могут дать статус рекреации. Театр и Судебный квартал останутся «деловыми»

Территория между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова, где ранее губернатор обещал разбить парк «Тучков буян», может частично получить рекреационный статус, однако он будет допускать и капитальное строительство на этой территории. Это следует из протокола комиссии по изменениях Генплана.



Присвоить почти 10 га статус рекреационной зоны Р2 (зона зеленых насаждений) в проекте предложила петербурженка Елена Скороходова, попросив «вернуть обещанную площадь под парк «Тучков буян»). В настоящее время территория полностью находится в общественно-деловой зоне (Д).