    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    763мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.21eur107.97

    Территории парка «Тучков буян» частично могут дать статус рекреации. Театр и Судебный квартал останутся «деловыми»

    1018
    6 комментариев

    Территория между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова, где ранее губернатор обещал разбить парк «Тучков буян», может частично получить рекреационный статус, однако он будет допускать и капитальное строительство на этой территории. Это следует из протокола комиссии по изменениях Генплана.

    Присвоить почти 10 га статус рекреационной зоны Р2 (зона зеленых насаждений) в проекте предложила петербурженка Елена Скороходова, попросив «вернуть обещанную площадь под парк «Тучков буян»). В настоящее время территория полностью находится в общественно-деловой зоне (Д).

    Фото: КГА
    ПоделитьсяПоделиться

    Однако эта заявка была учтена в редакции комиссии. Часть территории, на которой ведется строительство дворца танца Бориса Эйфмана, а также здания Судебного квартала остаются в деловой зоне. Восточную часть территории в проекте нового Генплана предложено перевести в зону Р3. Это рекреационная зона, однако в ее границах допустимо капитальное строительство, так как это «зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда».

    Закон о новом Генплане Смольный должен представить Заксобранию осенью 2023 года, и до конца года депутаты должны принять этот законопроект.

    Фото: КГА

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close