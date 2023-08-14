Территории парка «Тучков буян» частично могут дать статус рекреации. Театр и Судебный квартал останутся «деловыми»

Территория между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова, где ранее губернатор обещал разбить парк «Тучков буян», может частично получить рекреационный статус, однако он будет допускать и капитальное строительство на этой территории. Это следует из протокола комиссии по изменениях Генплана.
Присвоить почти 10 га статус рекреационной зоны Р2 (зона зеленых насаждений) в проекте предложила петербурженка Елена Скороходова, попросив «вернуть обещанную площадь под парк «Тучков буян»). В настоящее время территория полностью находится в общественно-деловой зоне (Д).
Однако эта заявка была учтена в редакции комиссии. Часть территории, на которой ведется строительство дворца танца Бориса Эйфмана, а также здания Судебного квартала остаются в деловой зоне. Восточную часть территории в проекте нового Генплана предложено перевести в зону Р3. Это рекреационная зона, однако в ее границах допустимо капитальное строительство, так как это «зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда».
Закон о новом Генплане Смольный должен представить Заксобранию осенью 2023 года, и до конца года депутаты должны принять этот законопроект.